Большая стройка онлайн: На Донетчине установили веб-камеры в местах строительства стадионов

В Донецкой области сооружение стадионов, которое происходит в рамках национального проекта «Большая стройка», теперь можно наблюдать в режиме реального времени – на объектах установлены веб-камеры. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В национальный проект в Донецкой области включены 5 стадионов: 2 – в Краматорске, по одному – в Волновахе, Селидово и Славянске.

Как сообщается, на сайте управления физической культуры и спорта Донецкой облгосадминистрации создан раздел «Большая стройка», где можно ознакомиться с информацией о состоянии реализации проектов по сооружению этих стадионов.

На странице содержатся описание проектов, данные о текущих работах на объектах, актуальные фотографии, а также ссылки на веб-камеры, которые транслируют строительство в режиме реального времени:

Селидово: https://youtu.be/9E5iEbHPmto;

Славянск: http://www.slavrada.gov.ua/?view=camera27, http://www.slavrada.gov.ua/?view=camera28, http://www.slavrada.gov.ua/ ? view = camera29;

Волноваха: https://lancity.net.ua/ip-камери;

Краматорск: в процессе установки и настройки веб-камеры.

Напомним, 14 мая в рамках программы «Большая стройка» был открыт первый в Украине спортивный объект – крытое футбольное поле с искусственным покрытием в парке культуры и отдыха «Сад Бернацкого» в Краматорске.