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Не допустить итальянский сценарий: С понедельника усилят штрафы за нарушение карантина

19.06.20 18:24
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с понедельника Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения. Об этом сегодня, 19 июня, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что нужно вернуться к наложению штрафов за нарушения карантина, чтобы не допустить итальянского или испанского сценариев.

«У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании», – заявил Степанов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июня в Украине коронавирусом заболели 34 984 человека (16 033 пациента выздоровели, 985 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 350 инфицированных СOVID-19 (153 человека выздоровели, летальных случаев – 8), в Луганской области – 71 заболевший (52 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 959 заразившихся (выздоровел 261 человек, летальных случаев – 57). В «ЛНР» – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).

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