В Константиновке предпринимательница выращивает микрозелень (Видео)

Предпринимательница из Константиновки Елена Хатмуллина выращивает микрозелень. Причем ей удалось развить производство именно в период карантина.

«Кризис – это наилучшее время для создания нового бизнеса. И для меня это был своеобразный толчок вперед. Сначала интересовалась у своих знакомых, и оказалось, что вопросами правильного питания, ЗОЖ интересуются очень много людей. Раз есть спрос – значит, должно быть и предложение», – говорит Хатмуллина.

Она отмечает, что микрозелень богата витаминами и полезными макро и микроэлементами. А еще это вкусно и очень красиво.

Елена выращивает в лотках 10 культур – подсолнух, горох, горчицу, редис и пр. Среди них есть даже пищевые цветы, которые можно добавлять в салаты и десерты.

Период роста микрозелени – от 7 до 14 дней. Хатмуллина использует необработанные качественные семена. «Все без удобрений. Потому что у зерна достаточно своей силы, чтобы прорастать», – акцентирует бизнесвумен.

Европейцы такой экологически чистый продукт уже давно используют в кулинарии – и в домашней кухне, и в ресторанах. Для жителей Донетчины микрозелень – в новинку, но круг гурманов увеличивается. Поэтому Елена думает о расширении производства.

Сейчас она сеет «огород» под несколько заказов. «Зеленые» наборы вскоре появятся на прилавках магазинов города. Их стоимость 25-30 грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»