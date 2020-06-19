Бизнес при карантине: Переселенка в Дружковке раскрашивает сумки (Видео)

Переселенка из Донецка Марина Баньковская по образованию – дизайнер интерьеров. Когда переехала в Дружковку (Донецкая обл.), решила сменить профиль – шьет сумки, и сама разукрашивает их.

Во время карантина Марина открыла мастерскую, профессиональное оборудование приобрела за деньги международного гранта.

Но полноценно работать в этот период не удалось, поэтому «карантин» дизайнер посвятила учебе. Ведь Марина швеей никогда не была и до этого времени даже на машинке шить не умела.

«Сумочка – главный акцент женского образа. Мы обычно покупаем ее под одежду, думаем, подойдет ли к образу. Но именно этот яркий аксессуар сам может стать главным его акцентом. Не бойтесь экспериментировать и покупать эксклюзивные и необычные сумки. Раскрашивайте серую обыденность в пестрые и сочные тона. Смело наслаждайтесь разнообразием цветов, фактур и узоров. Доверьтесь чувствам, и пусть ярких красок будет больше», – говорит Баньковская.

Использует дизайнер только натуральные и качественные материалы, преимущественно кожу.

Товар переселенки можно узнать по смелому дизайну и эксклюзивной росписи – питоны, игуаны, хамелеоны.

«Я создаю бренд "Марина Баньковская" с акцентом на сумочки. Это будут яркие эксклюзивные сумки, аксессуары с элементами росписи и теснения. А символом бренда стал хамелеон. Потому что он такой же яркий, многоцветный», – рассказывает она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»