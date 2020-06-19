«Паспортный империализм» Путина может пойти дальше Донбасса, – Atlantic Council

Москва планирует выпустить миллион паспортов для жителей неподконтрольных правительству территорий на востоке Украины до конца 2020 года. Создавая новые демографические факты на местах, Кремль пытается изменить геополитический баланс в регионе и подорвать усилия, нацеленные завершить 6-летнюю необъявленную войну между Россией и Украиной. Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Питер Дикинсон, передает «УНИАН».

Автор отмечает, что несмотря на страшные последствия такого поведения, международное сообщество не ввело дополнительных санкций против России. Вместе с тем президент России Владимир Путин может безнаказанно продолжать свою политику «паспортного империализма» в Украине.

«Это далеко не первый случай, когда Кремль использует паспорта как внешнеполитический инструмент, чтобы проектировать влияние в странах бывшего СССР. Эта же тактика была применена в начале 1990-х годов против Молдовы. Раздача российских паспортов также помогла закрепить московскую хватку на двух регионах Грузии в начале российско-грузинской войны в 2008 году. Российские паспорта сыграли важную роль и в крымской политике Кремля: как до аннексии 2014 года, так и после нее. Кампания Путина по раздаче паспортов на Востоке Украины – это четкий сигнал, что Россия не намерена позволить Киеву вернуть себе полный контроль над оккупированными территориями», – пишет эксперт.

По его словам, если нынешние прогнозы Кремля окажутся точными, то до конца 2020 года на востоке Украины будет жить миллион граждан РФ, на которых будет приходиться примерно четверть от всего местного населения.

«Это превратит так называемые "республики" в протектораты российских паспортов. Благодаря тому, что российские граждане будут составлять большой процент населения Донбасса, Москва будет настаивать на своем "законном праве" вмешиваться по желанию во внутренние дела Украины. Такие аргументы не имеют ничего общего с реальностью международного закона. Вместе с тем, они дают лучшее оправдание для бесконечного вмешательства, чем разговоры о защите русскоязычного населения, на которые Москва полагалась в начале военного вторжения в Украину в 2014 году», – отмечает Питер Дикинсон.

Он считает, что война, которую Россия начала 6 лет назад, далека от завершения. И Москва остается решительной, как никогда, в своих попытках ограничить независимость Украины.

«Паспортный империализм Путина играет центральную роль в этих усилиях, давая возможность закрепить российское влияние в стране, при этом смертельно ослабляя украинский суверенитет. Если позволить ему беспрепятственно делать это на оккупированных территориях востока Украины, эта стратегия может быть расширена на новые регионы. Таким образом, Россия медленно, но уверенно сможет подорвать способность украинского правительства функционировать. К сожалению, такой ужасный сценарий – это не что-то надуманное», – прогнозирует аналитик.

Автор статьи подчеркивает, что Москва выставляет свое «паспортное наступление» как сугубо гуманитарную политику, призванную облегчить страдания населения в зоне конфликта, но эти утверждения не заслуживают доверия.

«Только четкий международный ответ может не позволить Кремлю использовать паспортную тактику в укреплении своего контроля над оккупированной частью Украины и бесконечной дестабилизации всей страны. Еврокомиссия уже сделала правильные шаги, не позволяя странам ЕС признавать паспорта, которые Путин раздал на Донбассе с апреля 2019 года. Но нужны дополнительные действия против Кремля включительно с новыми санкциями», – резюмирует эксперт.