В Краматорске лица с инвалидностью предлагают услуги маникюра и пошива одежды (Видео)

В Краматорске в помещении Донецкой областной организации «Союз лиц с инвалидностью Украины» предоставляют свои услуги мастера маникюра и парикмахеры, кроме этого, можно пройти курсы кройки и шитья.

До карантина в этой мастерской курсы кройки и шитья проходили дважды в неделю. Рассчитаны они были на 40 занятий, приблизительно на 4 месяца. В каждой группе занимаются около 5-ти человек, которые по окончанию обучения получают сертификат. Для лиц с инвалидностью курсы бесплатны.

«В основном, девочки шьют для себя и родных. Некоторые реализуют изделия через интернет. Есть творческие девочки, которые занимаются не только шитьем, но и рукоделием, пошивом кукол. Им не хватало знаний, поэтому они и пришли на курсы», – рассказывает преподаватель Марина Капустина.

Также на базе Центра комплексной реабилитации лиц с инвалидностью «Донбасс» можно обучиться иным профессиям – мастер маникюра и педикюра, оператор компьютерного набора, учет и регистрация бухгалтерских данных, водитель, парикмахер и др.

Например, Николай Рубан ранее был обувщиком. Но несколько лет назад решил сменить профессию – прошел курсы и стал мастером маникюра. «Работаю мастером маникюра уже 3 года. Обучался этому в центре комплексной реабилитации. Попробовал – понравилось. Теперь – один парень в городе с такой профессией», – пояснил он.

«Они на базе Центра получают, например, профессию маникюра и педикюра, а здесь у нас работаю. Мы предоставляем площади и мест на бесплатной основе. Но они оказывают услуги также людям с инвалидностью, делают их красивыми, модными. Все наши мастера трудоустроены – для этого у нас есть предприятие "Злагода"», – отметила глава «Союза лиц с инвалидностью Украины» Надежда Паламарчук.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»