В «ЛНР» заявили об одном погибшем и трех раненых мирных жителях в результате обстрела

Сегодня, 19 июня, в результате обстрела житель Золотого-5 (Михайловка) погиб, еще два человека в этом поселке и один в селе Березовское получили ранения, передают местные интернет-ресурсы.

«Сегодня в результате обстрела, где-то в 14:30, по адресу улица Почтовая, 34, на месте погиб Шульга Петр Петрович, 1954 года рождения. Шульга Наталья Васильевна, 50 лет – рваная рана грудной клетки», – заявил «глава администрации» Первомайска Николай Токарев.

Он также сообщил, что в этом поселке получил ранение 50-летний мужчина, проживающий на улице Производственная.

В «представительстве ЛНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) утверждают, что есть еще один пострадавший – житель села Березовское. Мужчина 1982 года рождения, проживающий по улице Камышеваха, получил осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.

В «ЛНР» уверяют, что раненые госпитализированы, им оказана медицинская помощь.

Также сообщается о множественных повреждениях трех жилых домов в Золотом-5.