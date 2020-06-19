С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 75%, – Шмыгаль

Кабинет министров принял решение, которое позволит с 1 сентября увеличить оклады врачам на 75%. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, передает «Укринформ».

«Всем врачам, независимо от должности, предлагаем увеличить оклад на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагаем повысить зарплату в размере 50% минимальной заработной платы – в денежном эквиваленте это примерно на 2 360 грн. Младшим медицинским сестрам предлагаем повысить зарплаты в размере 25% минимальной заработной платы, то есть ориентировочно на 1 180 грн», – сказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году КМУ увеличит расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти на 8 млрд грн.

«Такое повышение зарплат – это только начало. Мы планируем осуществить его в период с 1 сентября этого года», – добавил премьер.