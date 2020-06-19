Обстрелом в Авдеевке повреждены жилые дома (Фото)

В результате обстрела 18 июня в Авдеевке (Донецкая обл.) повреждены жилые дома. Об этом сообщает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вчера, 18 июня 2020 года, в вечернее время из направлений неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм», – говорится в сообщении.

На месте обстрела наблюдательная группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крыши двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Пострадавших мирных жителей в результате обстрела нет.

Ранее сообщалось, что в прифронтовой Авдеевке вечером 18 июня начался обстрел. Местные жители в соцсетях написали, что такого сильного обстрела не было уже давно.