Ситуация на «Краснолиманской» должна решиться как можно скорее, – Минэнергетики

Министерство энергетики Украины обеспокоено кризисной ситуацией на ГП «УК "Краснолиманская"» из-за задолженности по заработной плате и проблемных отношений между госпредприятием и ООО «Краснолиманское». Об этом сегодня, 19 июня, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает пресс-служба ведомства.

«Ситуация, которая возникла на шахте "Краснолиманская", должна быть решена как можно быстрее. Министерство примет все меры для содействия этому. Главные вопросы – выплата долгов по заработной плате и снижение социальной напряженности в коллективе. Правительство уже приняло решение о приоритетном использовании отечественного угля тепловой генерацией. Кроме того, государственная компания "Центрэнерго" составит график выплат госшахтам. Это будет способствовать погашению задолженностей, которые возникли из-за политики предыдущего руководства генерирующей компании», – заявила Буславец.

Также сообщается, что министерство приняло решение о проведении внепланового аудита деятельности ГП «УК "Краснолиманская"». По его результатам, в частности, будет определена целесообразность пребывания руководителя шахты на занимаемой должности.

Кроме того, проверят отношения между государственным предприятием и частной структурой, которая осуществляет добычу угля на поле шахты «Краснолиманская». По результатам министерство примет ряд решений и рекомендаций по улучшению финансового состояния госпредприятия.

Ранее сообщалось, что работники госшахты «Краснолиманская» более полугода не получают заработную плату. В феврале горняки в знак протеста приковали себя к канистрам с бензином у здания городской администрации. Но задолженность по зарплатам до сих пор не погашена. 4 июня шахтеры «Краснолиманской» перекрывали трассу Покровск – Доброполье в районе города Родинское (Донецкая обл.). 11 июня горняки шахты «Краснолиманская» с требованием о выплате задолженности по зарплате повредили турникеты и проникли в здание предприятия.