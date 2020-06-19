Из-за невыполнения Минских соглашений: ЕС продлит санкции против России

Из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза решили продлить секторальные санкции, введенные в отношении России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом по итогам видеоконференции лидеров ЕС сегодня, 19 июня, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает «Deutsche Welle».

«Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев», – заявила канцлер на пресс-конференции в Берлине.

На заседании лидеров ЕС Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как участники «нормандской четверки», рассказали своим коллегам о положении дел, касающихся реализации Минских соглашений.

Экономические санкции в отношении России действуют до 31 июля. Теперь их продление еще на полгода должен официально утвердить Совет ЕС. Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике, в частности в добыче нефти на глубоководных, арктических и шельфовых месторождениях.