У них 6 списков: Жители Луганска рассказали, как пересекали линию разграничения (Фото)

Пересечь линию разграничения и попасть на неподконтрольную территорию Луганщины можно через КПВВ «Станица Луганская». Он работает с украинской стороны с 6:00 утра до 20:00 вечера, «республиканский» контрольно-пропускной пункт – с 7:00 до 19:00.

На этой неделе украинские пограничники в первую половину дня принимали людей на вход на подконтрольную территорию, а после обеда – оформляли на выход. Но в «ЛНР» люди могут попасть, если они есть в списках «республиканцев», пишет «Громадське радіо».

«[В Луганске] у бывшего облисполкома, где находится администрация. Мы пришли, там людей немного было, где-то минут 20 мы потратили, записались на 20 июня. А вчера вечером позвонили и сказали, что можете поехать 18-го. В 7 утра мы уже были на автостанции. Нас по списку впустили в автобус. И там, и здесь списки. Всего 6 списков», – рассказывает о нюансах выезда из «ЛНР» жительница Луганска Нина Корнеева.

Нина Корнеева / Фото Анастасии Волковой

Женщине 83 года, она направляется на дачу, которая находится в подконтрольном Украине селе Ольховое Станично-Луганского района. Коронавируса женщина не боится. Но ее беспокоит, что она может попасть на 14-дневную обсервацию, а не на свой огород. Вместо направления в место обсервации пенсионерка может перейти на самоизоляцию на своей даче. Но для этого ей нужен смартфон, на который Нина Корнеева должна будет установить мобильное приложение «Дій вдома».

«У меня его нет. У меня старый телефон, кнопочный. Ждем, пока нам купят смартфон этот и установят программу "Дій вдома" и мы пойдем тогда к себе на дачу. Сидеть будем на даче», – объясняет Нина.

«Если вернусь в Луганск домой, меня тоже не пустят домой, я должна буду идти на обсервацию там», – дополняет она.

С украинской стороны пожилым людям помогают пересечь линию соприкосновения представители Красного Креста. Представитель организации Андрей поясняет, что 5 их сотрудников с колясками готовы доставить маломобильных людей по мосту в «ЛНР».

«Лица с инвалидностью – в первую очередь, первой и второй группы, с ограничением движения. Ну, а так видно же, когда подходит немощный человек, или бабушка еле-еле идти будет», – говорит он.

Вчера, 18 июня, на контролируемую территорию Украины прошли 106 человек, в другую сторону – 146. Днем ранее на вход пограничники оформили 112 человек, а в «ЛНР» попали 44 человека.

«Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, график пропуска граждан несколько изменился и пропуск осуществляется на вход на контролируемую территорию Украины с 7:00 до 13:00, а на выход на неподконтрольную – с 13:00 до 18:00. Есть установленные часы, есть определенные ограничения. Люди, которые прибывают на подконтрольную территорию Украины, проходят обязательный скрининг температуры. По желанию устанавливают приложение "Дій вдома". Если гражданин не желает установить это приложение, или он не имеет возможности, тогда его направляем в место обсервации», – рассказывает пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Неля Доценко/ Фото Анастасии Волковой

Она добавляет, что уже месяц с украинской стороны в «ЛНР» не могут попасть представители миссии ОБСЕ. А все потому, что «республиканцы» поставили им условие прохождения обязательной обсервации.

«Конечно же, о какой-либо мониторинговой работе на неподконтрольной территории идти речь не может и поэтому представители ОБСЕ не пересекают линию разграничения. В свою очередь с нашей стороны никаких преград в работе как Красного Креста, так и миссии ОБСЕ», – говорит Доценко.

Всю неделю представители «ЛНР» на свою территорию принимали только тех людей, которые были в их списках, заранее согласованных «республиканской властью».

Но с сегодняшнего дня, 19 июня, попасть туда можно уже в обычном режиме.