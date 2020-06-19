Кабмин обновил правила адаптивного карантина: Что запрещено

Правительство решило продлить адаптивный карантин в Украине до 31 июля, однако при этом обновило правила его соблюдения, передает «Факты».

В частности, постановлением Кабмина № 500 от 17 июня 2020 года регламентируются изменения в графике работы госучреждений, чтобы разгрузить общественный транспорт в час пик.

«На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8:00; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда в 10:00», – говорится в документе.

Во время адаптивного карантина запрещено:

находиться в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов);

покидать места обсервации или самоизоляции;

находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

работа детских учреждений оздоровления и отдыха;

посещать учебные заведения учащимся в группах более 10 человек. Исключением могут стать только государственная итоговая аттестация в форме внешнего независимого оценивания, ВНО, вступительные экзамены, вступительные экзамены по иностранному языку, единые вступительные экзамены, аттестация в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов КРОК. Также могут осуществляться: подтверждение квалификации моряков, проведение подготовки моряков, членов экипажей торговых судов.

Кроме того, в автобусах, маршрутках, трамваях, троллейбусах и в железнодорожном транспорте разрешается перевозить количество пассажиров, равное числу мест для сидения. Это должны подтверждать соответствующие документы. Также перевозчик должен обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и следить, чтобы пассажиры придерживались масочного режима.

Это ряд ограничений, которые будут применяться из-за вспышек коронавируса не на территории всей страны, а именно в отдельных регионах, где они были зафиксированы.