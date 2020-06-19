С домом в «ДНР»: Подозреваемая в получении взятки налоговик Волновахи хочет выйти из СИЗО

Сотрудница налоговой службы из Волновахи, которая подозревается в вымогательстве 20 тыс. грн у предпринимателей, сейчас сидит в СИЗО в Бахмуте. Но если госслужащая внесет залог в 42 тыс. грн, то сможет отправиться домой. Правда, официальная регистрация у нее на неподконтрольной Украине территории Донетчины, передает «Вільне радіо».

11 июня правоохранители поймали сотрудницу налоговой и экс-работника фискальной службы на взятке. По данным следователей, задержанные требовали 20 тыс. грн от предпринимателя, на которого поступила анонимная жалоба по выплате зарплаты в «конвертах».

В этом деле сразу 2 пострадавших предпринимателя – супруги. Мужчина зарегистрировал ЧП еще в 2010 году, а его жена – на 2 года раньше. Для пояснения назовем их условно Иван и Галина.

2 июня Волновахский отдел администрирования налогов и сборов с физических лиц проводил проверку в ЧП «Галина». У женщины якобы нашли нарушения при начислении зарплаты. Тогда начальница отдела и по совместительству заместитель начальника управления Волновахского-Мангушского управления ГУ ГНС связалась со своим коллегой, бывшей сотрудницей Государственной фискальной службы.

На сайте ГУ ГНС Донецкой области указано, что на должности «начальницы» работает Нина Шкварченко.

Она вместе с экс-«фискалом» 3 июня связались с «Иваном» и потребовали 20 тыс. грн, чтобы не трогать его супругу при проверке. Мужчина согласился и в тот же день пошел в милицию.

Под прикрытием правоохранителей вечером 11 июня предприниматель привез деньги налоговику. Тогда ее и задержали сотрудники Государственного бюро расследований и прокуратуры.

На суде Нина Шкварченко заявила, что к ней поступила анонимная жалоба на предпринимателя и она вызвала его, пообщалась и проверила его документацию. Он вроде обещал донести трудовые договоры, а когда приехал снова, начал показывать деньги. По ее словам, она ничего не брала и свою вину не признала. Шкварченко также заявила, что получает заработную плату в размере 13 400 грн, а из собственного жилья – только дом на неподконтрольной территории в Докучаевске.

Суд решил, что отпускать подозреваемую без имущества на подконтрольной территории – рискованно. Поэтому Шкварченко направили в СИЗО на 2 месяца. Однако, суд дал ей возможность выйти из-под стражи, если она внесет залог в размере 42 тыс. грн.

Внесла ли женщина залог – пока неизвестно.

Как сообщалось ранее, Нине Шкварченко и ее посреднице вменяется ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получения неправомерной выгоды). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.