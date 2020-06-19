В Украине началась новая волна эпидемии коронавируса, – Шмыгаль

В Украине развернулась новая волна эпидемии коронавируса. Об этом сегодня, 19 июня, на внеочередном заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «LB.ua».

«Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат – сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием», – сказал глава Кабмина.

По его словам, это очень тревожная статистика, которая свидетельствует о начале новой волны заболевания.

«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, – как хотите, можно называть, – волны заболеваемости коронавирусом», – констатировал Шмыгаль.

По его мнению, единственный способ победить эпидемию – соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

«Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть – это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности», – сказал глава правительства.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июня в Украине коронавирусом заболели 34 984 человека (16 033 пациента выздоровели, 985 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 350 инфицированных СOVID-19 (153 человека выздоровели, летальных случаев – 8), в Луганской области – 71 заболевший (52 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 959 заразившихся (выздоровел 261 человек, летальных случаев – 57). В «ЛНР» – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).