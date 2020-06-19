Банкир спрогнозировал курс гривны до конца года

Сейчас ничего не давит на гривну, и если не будет паники, то курс будет держаться на уровне 28 гривен за доллар. Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Нацбанк каждую неделю рапортует, сколько он выкупил долларов с межбанковского валютного рынка. Сейчас, если никто не будет делать глупостей и сотрудничество с МВФ сохранится, то никаких факторов к сильному падению гривны не будет. Наш прогноз на конец года – где-то 28 грн. Сейчас ничего не давит на гривну», – сказал он.

Фурса отметил, что сейчас единственный сдерживающий фактор – как будет продвигаться сотрудничество с МВФ.

«Люди любят теории заговора – не может же быть просто так, что гривна укрепилась, все упало, кто-то должен на этом заработать. Заработали на самом деле налогоплательщики, поскольку стоимость долга уменьшилась», – заключил он.