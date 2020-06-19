В Украине опять заговорили о «Роттердам+»

В Украине цену и на уголь, и на газ рассчитывали одинаково. Но газовую формулу «Амстердам+» считают эффективной. А вот за угольную «Роттердам+» чиновники, которые ее утвердили, до сих пор преследуют, передает телеканал «Украина».

Принцип формул: к стоимости топлива в мировых хабах Амстердама и Роттердама добавляются расходы на транспортировку – и получается цена в Украине. Такой способ вычисления стоимости газа одобрили и действующее правительство, и президент. При этом по отношению к углю его не признают.

«Есть два идентичных подхода к ценообразованию. На природный газ и уголь. По углю – это стало "страшилкой", по газу – это поддерживается публично. Более того, в меморандуме с МВФ сам президент Зеленский поставил свою подпись под тем, что на украинский газ, который добыт в Украине и потребляется украинскими потребителями, применяется принцип импортного паритета», – прокомментировал Дмитрий Вовк, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 2015-2018 гг.