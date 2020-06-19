Производители «зеленой» энергетики на грани дефолта

Верховная Рада ускоряет рассмотрение правительственного законопроекта об изменениях в «зеленом тарифе». Это цена, по которой производители экологически чистой энергии могут продавать свои киловатты в Украине, передает телеканал «Украина».

Документ готовят к рассмотрению в первом чтении. Именно он, по мнению авторов, поможет государству и инвесторам окончательно достичь компромисса в ценах на энергию и быстро рассчитаться с долгами.

«Продолжается не выплата за произведенную электроэнергию всем секторам "зеленой" энергетики. Компании на грани дефолта, компании не могут платить банкам кредиты, компании не могут платить заработную плату. Мы очень довольны, что этот закон будет проголосован. Я хочу, чтобы его не заблокировали депутаты, которые выступают против решения проблем в области "зеленой" энергетики», – говорит Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.