Дякуємомедикам: Фонд Рината Ахметова призывает украинцев присоединиться к флешмобу

Сегодня, 19 июня, в преддверии Дня медицинского работника Украины, который будет отмечаться 21 июня, Фонд Рината Ахметова при поддержке телеканала «Украина» и ФК «Шахтер» запускают флешмоб личной благодарности врачу или врачам любой специальности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Акция станет продолжением спецпроекта #Дякуємомедикам, который Фонд с каналом «Украина» проводили в мае. Тогда были собраны, показаны и опубликованы профессиональные истории врачей и медсестер, задействованных в борьбе с коронавирусом.

«Новый флешмоб коснется всех медиков без исключения. Ведь у каждого человека в жизни есть врач, который стал личным ангелом-хранителем или спас кого-то из близких. Фонд Рината Ахметова призывает записать видео с благодарностью конкретному врачу за помощь или спасение, назвав его имя и место работы и разместить в соцсетях с хештегом #Дякуємомедикам», – пояснили в пресс-службе.

Первыми к флешмобу присоединятся амбассадоры Фонда, ведущие телеканала «Украина» и просто известные всей стране люди – Олег Панюта, Игорь Пупков, Марина Кухар, Анна Панова. На старте акции телеканал «Украина» снимет и начнет показывать в эфире ролики, в которых звезды будут призывать всех благодарить врачей.

В поддержку флешмоба 20 июня команда ФК «Шахтер» перед матчем с ФК «Александрия» выйдет на разминку в футболках с надписью «Дякуємомедикам».