«Карантинное» пособие: Предпринимателям-переселенцам отказывают в выплатах на детей до 10 лет

Предприниматели-переселенцы второй группы массово получают отказы в оформлении «карантинного» пособия на ребенка до 10 лет. Об этом рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина, передает «Громадське радіо».

По ее словам, в постановлении Кабмина речь шла о возрасте 10 лет включительно, но в управлениях труда и социальной защиты населения решили не назначать помощь, если ребенку уже исполнилось 10 лет.

«Вторая проблема была в том, что ФОПы второй группы не могли через сайт Пенсионного фонда получить справку об уплате ЕСВ (единый социальный взнос, – ред.), то есть человек платит ЕСВ каждый месяц, не имеет задолженностей, но некорректно работает сайт Пенсионного фонда», – говорит Вершинина.

Она сообщила, что в их организацию обратилось около полусотни предпринимателей-переселенцев, которым сайт Пенсионного фонда формировал справку таким образом, что они якобы не заплатили ЕСВ за последний квартал 2019 года.

«Они пытались предоставить справку об отсутствии задолженности по ЕСВ, которая доказывает, что это лишь справка системы. Но им все равно отказали, потому что в перечне [документов] четко указано, что нужно именно справка ОК-7. Эти заявители по нашей рекомендации написали заявления в Пенсионный фонд по исправлению ошибки», – сказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ».

Вершинина добавила, что заявления предпринимателей должны рассматриваться две недели, поэтому результаты пока неизвестны.

Как сообщалось ранее, на период карантина в Украине физические лица-предприниматели (ФЛП) могут оформить материальную помощь на детей возрастом до 10 лет: для детей от 0 до 6 лет – 1779 грн, от 6 до 10 лет – 2218 грн. Данное пособие могут получить ФЛП 1 и 2-й категорий, которые в 2019 году вовремя оплачивали единый социальный взнос (ЕСВ) и не имеют по данному взносу задолженностей.