В США скончался сын Хрущева

18 июня в США на 85 году жизни скончался сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Никитович Хрущев. Об этом сообщила правнучка советского лидера Нина Хрущева, передает «Радио Свобода».

Сергей Хрущев родился в 1935 году. В 1958-м окончил Московский энергетический институт (МЭИ), после чего работал в ОКБ Челомея, где занимался разработкой баллистических ракет, ракеты-носителя «Протон» и пилотируемых космических аппаратов. Был героем Социалистического труда и лауреатом Ленинской премии и Премии Совета министров СССР. Преподавал в МВТУ им. Баумана.

В 1991 году был приглашен в один из самых престижных американских вузов – университет Брауна – для чтения лекций по истории холодной войны, на которой специализировался. Выбрал США в качестве постоянного места жительства и проживал в г. Провиденс, штат Род-Айленд, имел российское и американское (с 1999 года) гражданство. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.