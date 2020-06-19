Набирает вес: В таборе на Закарпатье малыша назвали – Зеленский (Видео)

На Закарпатье родился малыш, которого назвали Зеленский. Мама Магдалина – почитательница президента Украины Владимира Зеленского и зовет его в крестные отцы своего сына. Она с мужем не живет и воспитывает детей одна.

Зеленский Евгеньевич Депйош родился 23 марта. Живет в таборе ромов на окраине Ужгорода. У 40-летней Магдалины он 6-й ребенок. Самой старшей дочери Карине – уже 23 года, есть еще Кристиан, Назар, Ангелина и Мария. Имена выбирала мама.

«Мне всегда нравился Зеленский. Даже когда президентом не был. Все его фильмы, "Рассмеши комика", все телепроекты я его смотрела», – говорит Магдалина.

Она вспоминает, что когда оформляла малышу свидетельство о рождении, в РАГСе никого такое имя не удивило. А вот в таборе обрадовались.

«Его все уже здесь называют "пан Зеленский". Даже хочу в интернете ему заказать шапочку "пан Зеленский"», – делится мама.

Зеленский хорошо кушает, не капризничает и по нормам набирает вес.

Живет малыш со своими братьями и сестрами в однокомнатном доме. На кухне скромно: холодильник, небольшая газовая плита, умывальник и старая стиральная машинка.

«Я получаю "детских" 8 тыс. грн как мать-одиночка. Хотелось бы лучшей жизни, но одной тяжело. Но тем не менее, сама воду провела, канализацию. Распределяю деньги, чтобы хватало на питание детям», – поясняет Магдалина.

Малыш Зеленский – спокойный, любит покушать, не болеет. У него – много "нянек", ведь старшие дети помогают Магдалине.

Тетя Клара тоже мечтает, чтобы у их Зеленского крестным отцом стал президент Украины. «Это уважение к нему. Мне понравилось, что когда он стал президентом, то сказал: я раньше людей смешил и сейчас не позволю, чтобы они горевали».

«Я бы очень хотела зайти к нему в Фейсбук, чтобы быть с ним там "в друзьях"», – говорит мама маленького Зеленского.

Она приглашает президента в гости. И заверяет, что в момент крестин малыша именно Владимира Александровича впишет в церковную книгу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»