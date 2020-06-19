Везде – по одному: На Донетчине выявили 5 инфицированных COVID-19 (Карта)

За сегодня, 19 июня, в Донецкой области зарегистрированы 5 новых случая COVID-19. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Из новых инфицированных:

Мариуполь – 66-летняя женщина;

Краматорск – 57-летняя женщина, медработница;

Соледарская ОТГ – мужчина 23 лет;

Славянск – 75-летний мужчина

Доброполье – 48-летняя женщина.

«В двух случаях (в Славянске и Доброполье) пациентам предварительно был установлен диагноз "пневмония". Остальные инфицированные – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее», – уточнил Кириленко.

Таким образом, всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 355 случаевя COVID-19, из них:

выздоровели – 166 пациентов;

находятся на лечении – 181 человек;

летальных случаев – 8.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 июня в Украине коронавирусом заболели 34 984 человека (16 033 пациента выздоровели, 985 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 350 инфицированных СOVID-19 (153 человека выздоровели, летальных случаев – 8), Луганской области – 71 случай инфицирования СOVID-19 (52 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 959 заразившихся (выздоровели 267 человек, летальных случаев – 57). В «ЛНР» – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).