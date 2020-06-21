Калитку открыли – и сразу море: Чем встречает отдыхающих азовская Ялта (Фото)

Ждать идеального отдыха от поселка Ялта, расположенного на побережье Азовского моря недалеко от Мариуполя, пока не приходится. Но низкие цены манят туристов.

Этот греческий поселок расположен на берегу Белосарайского залива. С греческого языка «Ялта» переводится как «прибрежная» или «морское побережье». Территориально поселок разделен на Ялту и Новую Ялту. Проживает там порядка 5 тысяч человек, но на летний период за счет отдыхающих население увеличивается в разы, пишет «Сайт города Мариуполя».

В поселке есть множество баз отдыха, а местные готовы сдавать комнаты, угощая туристов самодельным вином и чачей.

Дорога

Добираться до поселка комфортнее всего на личном авто или такси. Преградой может стать только длинная очередь на блокпосту под Мариуполем, но в будний день такой проблемы нет.

С автобусами из Мариуполя до Ялты довольно туго. Во-первых, по сравнению с прошлым докарантинным летом их стало меньше (на линии осталось всего три автобуса), а во-вторых, расписание в интернете не совсем совпадает с реальным. К примеру, вместо заявленного утреннего автобуса на 8:05 рейс отправился только в 8:20.

«Та страшно ездить на этих автобусах. То они в карантин по 10 человек берут, то не только по 10. Уедешь – потом попробуй приехать», – жалуется мариупольчанка Елена, но все равно садится в салон.

Также в автобусе оказывается и жительница Киева, которая едет в Ялту впервые. Узнав об этом, мариупольцы начинают наперебой ей давать советы, рассказывая сильные и слабые стороны побережья.

В беседах около часа езды пролетает незаметно, а после Мангуша автобус оказывается полупустым.

Инфраструктура

Ялта встречает помпезной аркой, выполненной в древнегреческом стиле, и рекламными бордами.

В первой половине дня посредине рабочей недели поселок выглядит совсем пустынным.

Эпицентр жизни поселка составляет конгломерат торговых точек и магазинов по соседству с рынком. Там придерживаются карантинных мер, используют маски и пленку на прилавках, но с опаской относятся к любому человеку с фотоаппаратом, принимая за продовольственную комиссию.

В магазинах можно купить все, от похоронной атрибутики до черешни с местных садов.

В Ялте есть огромная спортивная площадка с уникальной ареной для национальной греческой борьбы.

Изюминка поселка – Греческая площадь. Там установлены мемориалы Бойцам-защитникам во Вторую мировую, погибшим в Афганистане интернационалистам, ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, но почему-то ни слова не сказано о текущей войне на Донбассе.

Улочки дальше от центра абсолютно безлюдны, только по дороге в центре появляются редкие отдыхающие. Возможно, еще просто не сезон.

Отдых

Отдохнуть в Ялте можно, снимая комнаты у местных или на базах отдыха. В поселке можно снять и шикарные апартаменты, и жилье эконом-класса.

К примеру, средний вариант проживания со всеми удобствами прямо напротив спасательный станции – всего 300 грн за номер. «Калитку открыли – и сразу море», – хвастаются хозяева и приглашают на будущие длинные 3-дневные выходные.

Но есть цены и еще ниже. «Таких расценок нет в интернете», – по секрету рассказал местный житель. Мужчина говорит, что сдает постоянным и благонадежным клиентам комнаты по 130 грн за сутки, только предпочитает длительные заезды – на неделю и более.

Он же пожаловался, что все, даже молодежь, хотят занимать супер-люксовые номера. «Раньше мы могли и на песке поспать, а теперь всем комфорт подавай», – говорит ялтинец.

Омрачает то, что некоторые пансионаты стоят заброшенными, а один из них – прямо перед главным выходом на пляж и портит вид.

Пляж

Пляж широкий, песок чистый. Людей пока мало. Пространство зияет пустотой. Местные говорят, что так только в будний день, а на выходных и особенно к средине лета тут будет «негде постелить подстилку». Все ругают коронавирус и карантин, но констатируют, что тут ничего не поделаешь.

Пока что даже большинство лежаков в Ялте стоят без дела и только в прибрежье Новой Ялты заметно оживление.

Но развлечений морских пока нет. Как нет и раздевалок. Видимо, предполагается, что отдыхающие должны идти на море прямо в плавках.

Торговые точки от прибрежной линии далековато. Это минус.

Еще один большой минус – море в Ялте мелкое и много ила, но так было не всегда. Заиливание дна в Ялте началось несколько лет назад. Причин этого явления несколько. Первая – это материковый сток, а вторая – изменение ландшафта Белосарайской косы, которая по мнению специалистов, выдвинулась вперед почти на полкилометра. Также структура морского дна изменилась из-за постройки волнорезов в частных коттеджах.

Власти неоднократно озвучивали планы, разрабатывали природоохранные программы по остановке заиливания Ялты. Пока, насколько известно, ничего в этом направлении сделано не было, но надежда на то, что когда-нибудь это случиться, остается.

Однако нужно понимать, что эти «минусы» можно превратить в «плюсы». Местные считают, что данные морские грязи – целебные. И можно было бы сделать в Ялте бальнеологический курорт прямо на берегу моря.

Ну, а пока курорта нет, отдыхающие намазывают себя грязями самостоятельно.

А для тех, кто грязелечением не интересуется, можно пройти немного по берегу до Новой Ялты. Вот где отличный пляж. Там чистое песчаное дно и больше теневых навесов. Есть даже прибрежные кафе и места для кемпинга.

На пляже, между Ялтой и Новой Ялтой удалось увидеть змею. На первый взгляд, это был безобидный ужик, но даже он может испугать неподготовленного отдыхающего.

Кому подойдет отдых в Ялте

Ждать идеального отдыха от Ялты не приходится. Мариупольскому курорту в плане сервиса далеко до заграницы и даже до ныне аннексированной крымской тезки. Привлекает поселок сейчас низкими ценами, близостью к воде, приятной тишиной и возможностью отдохнуть от города. Хорошим место Ялта будет для отдыхающих с детьми из-за безопасного пляжа и массы детских площадок.

Напомним, что ранее демонстрировались иные курортные поселки Азовья – Урзуф и Мелекино.