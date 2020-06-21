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Однажды я заснула: Модель из Мариуполя рассказала, как ее на самоизоляции контролировала «Дій вдома» (Фото)

21.06.20 17:34
Полина Губанова
Полина Губанова

18-летняя жительница Мариуполя Полина Губанова уже несколько лет работает моделью. В этом году она пережила карантин – в одной стране и изоляцию – в другой. Вернувшись в Мариуполь, девушка была на самоизоляции, контроль велся по приложению «Дій вдома», передает «Сайт города Мариуполя».

Не так давно Полина вернулась в Мариуполь из Португалии, где снималась для модных журналов. В Португалии она провела 3,5 месяца, большую часть времени – на карантине.

«Мы жили с девушкой-моделью Никой. Она из Беларуси. Надо было как-то поддерживать себя в форме. И мы нашли выход. Подруга знает, как выполнять силовые упражнения, а я люблю растяжку и танцы. Так что мы каждый день меняли занятия. У нас были просторные апартаменты», – рассказала Полина о «канатинном» периоде.

В Португалии людям разрешали выходить на улицу в радиусе одного километра. «А там был парк, а в нем зигзагообразная дорога. Ее можно было пройти за 10 минут, но я могла ходить туда-назад по часу быстрым шагом. Если бы меня остановили, сказала, что иду из магазина с мороженым. Я видела, как мужчину с собачкой спрашивали, сколько раз он с ней уже гулял», – вспоминает модель.

На родину Полина возвращалась одним из эвакуационных рейсов. «Я очень соскучилась по своим родным. Я за последний год очень много путешествовала. Сменила несколько стран, задерживалась в каждой из них по нескольку месяцев. Домой прилетала на три недели. Я вообще веду кочевой образ жизни, мне нравится переезжать. Я хотела полететь, но, кроме как домой, больше улететь никуда было нельзя», – пояснила она.

По прибытию в Мариуполь Губанова находилась на самоизоляции. «Есть приложение "Дій вдома". Его нужно установить в той стране, откуда вылетаешь. Это указывается в билете. Его же нужно указать на вылете пограничникам. По прилету в нем нужно зарегистрироваться – ввести свой номер телефона, показать пограничникам и активировать его. Самое главное, что в течение суток нужно добраться домой. Если не доберешься, то это будет считаться нарушением карантинного режима», – говорит девушка.

Уже в квартире нужно было нажать кнопку «Я вдома»: зарегистрировать локацию, сделать эталонное фото. «Именно с этим фото программа будет сравнивать все последующие. Нужно было сфотографировать именно "Лицо"(это было написано в приложении крупными буквами). Я очень долго смеялась после этих слов», – отмечает мариупольчанка.

«Но смех продлился недолго. Дело в том, что тебе в любое время суток присылают оповещение на телефон. Как только ты его открываешь, возникает камера и предложение от программы "Сделать фото". Делаешь снимок лица, робот его распознает, и определяется в этот момент геолокакция. Если робот не подтверждает, нужно отправить еще один запрос. Если локация не подтверждается, сразу идет оповещение в полицию. Оповещение приходит каждые 5 минут. Если ты их проигнорируешь, то приезжает полиция», – говорит о деталях программы Губанова.

Однажды Полина просто спала, у нее не сработал будильник. «Мне пришло 9 уведомлений от "Дій вдома" и позвонили из полиции. Я сонная, ничего не понимаю, а у меня спрашивают: "У вас проблемы с приложением? Вы спали? Сделайте подтверждение. Вышлите фотографию, а то накажут". Но если бы ко мне пришли проверяющие, я бы радушно приняла и угостила их чашечкой кофе», – резюмировала она.

Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова
Полина Губанова

Фото

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