Нардеп Арахамия пообещал отдать свою зарплату пенсионерке-переселенке

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обещал отдать свою следующую зарплату пенсионерке-переселенке, которая дозвонилась в эфир с его участием на телеканале «112 Украина».

Пенсионерка Антонина Ивановна рассказала, что вместе с сыном, у которого инвалидность, «просто выживают».

«Мы приехали, нас привезли сюда, когда там бомбили, мы остались, 5 лет выживали, ждали эту команду ("Слугу народа", – ред.). Зеленский лично говорил: "Не уезжайте, будем помогать...". Пока ничего. Мы еле-еле живем», – пожаловалась женщина.

Антонина Ивановна добавила, что хочет спросить молодую команду, что им делать дальше – ехать домой или о таких, как они, все таки вспомнит государство.

Давид Арахамия в свою очередь заявил, что свою следующую заработную плату отдаст пенсионерке.

«Сейчас следующий месяц июль, я готов отдать зарплату июля на Антонину Ивановну. Давайте помогать», – сказал нардеп.

Он рассказал, что понимает проблемы переселенцев, потому что сам стал переселенцем, когда началась война в Абхазии и он с родственниками переехал в Николаев.