В 72 пункта проведения ВНО на Донетчине передали средства эпидзащиты от ООН и посольства Швейцарии

Все пункты тестирования для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) в Донецкой области будут обеспечены средствами противоэпидемической защиты, полученными от международных организаций и благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Помощь оказали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), посольство Швейцарии в Украине и группа «Нафтогаз» в лице АО «Укргаздобыча».

Департамент образования и науки облгосадминистрации передал полученные средства противоэпидемической защиты органам управления в сфере образования городских советов, райгосадминистраций, военно-гражданских администраций области.

«Дезинфицирующие средства, защитные щитки, медицинские маски, изоляционные халаты, пирометры будут распределены между 72 пунктами тестирования Донецкой области в городах Бахмуте, Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Селидово, Славянске и Торецке», – говорится в сообщении.

Напомним, для прохождения ВНО в Донецкой области зарегистрировались 16 250 человек. Более 9 тыс. – это выпускники 11-х классов.

На Донетчине для проведения ВНО определены 11 базовых округов и 72 пункта тестирования.