Сводка из зоны ООС за 19 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате подрыва на мине двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали украинские позиции:

вблизи Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм;

вблизи Орехово – из минометов калибра 120 мм, и стрелкового оружия.

на подступах к Хутору Вольный – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Славного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья бойцов удовлетворительное.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» вблизи Авдеевки открывали огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности», – говорится в сообщении штаба ООС.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 4 раза. Общее количество примененных боеприпасов – 33 единицы. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты 6/7, поселок шахты Гагарина), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка».



В «ДНР» также уверяют, что вчера утром в результате обстрела Александровки были повреждены 6 жилых домов и ЛЭП. Также в результате обстрела поселка шахты 6/7 в Горловке ранение получил мужчина, 1973 года рождения.

В «ЛНР» заявляют, что «за 19 июня 2020 года со стороны ВФУ зафиксировано 2 обстрела по направлениям: Новотошковское-Голубовское, Орехово-Березовское. Применялись БМП-2».

Также в «ЛНР» утверждают, что в результате обстрелов в поселке Золотое-5 (Михайловка) погиб мужчина 1954 года рождения, ранена женщина 1959 года рождения и мужчина 1940 года рождения, получили множественные разрушения и повреждения три жилых дома; кроме того, в Березовском ранен мирный житель и поврежден жилой дом в Голубовском.