В Украине за сутки выявили 841 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Украине зарегистрирован 841 новый случай COVID-19. Об этом сегодня, 20 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки заболел 841 человек, из них 66 детей и 73 медработника. Были госпитализированы 180 человек. Зафиксированы 9 летальных случаев. При этом выздоровели 373 пациента. В целом за все время пандемии заболели 35 825 человек, из них 2 636 детей и 5 950 медработников. При этом в целом выздоровели 16 406 человек. Летальных случаев – 994», – сказал глава Минздрава.

По словам Максима Степанова, за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зафиксировано во Львовской (139), Закарпатской (109), Ровенской (83) областях и в Киеве (76).

По данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 355 случаев COVID-19, в Луганской области – 72.