На Донетчине бывшая пленница «ДНР» подорвалась на растяжке во дворе своего дома (Фото)

В Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) подорвалась на растяжке во дворе своего дома переселенка из неподконтрольного украинской власти Донецка, освобожденная из плена «ДНР», Валентина Бучок. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила на своей странице в Facebook сотрудница Красного Креста Татьяна Борисенко.

«Сегодня у своего дома, взорвалась на растяжке, которую установили неизвестные, Валентина Бучок, женщина которая была в плену, которую сняли в фильме "Изоляция", которая не молчит и говорит правду», – написала Татьяна Борисенко.

По ее словам, растяжку поставили возле дома, Валентина подорвалась, когда шла кормить хозяйство. Женщина сильно изранена и сейчас находится в больнице в Константиновке.

Фото с места взрыва: «Суспільне Донбас»

Как сообщили в полиции, вызов поступил к ним сегодня около 08:00. На место происшествия в Иванополье выехала следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Предварительная правовая квалификация события – ст. 15, ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.

Это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Осенью 2019 года к Валентине Бучок во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву. Она связала инцидент с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью.

В мае 2018 года ей подожгли дом. Валентина говорила, что догадывается, кто поджег дом и подбросил гранату, поскольку ей угрожали в «МГБ ДНР». А еще раньше, 27 декабря 2018 года, ровно через год после освобождения из плена, неизвестные убили ее кота, которого женщине передали из Донецка.

Напомним, в «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили из плена «ДНР».