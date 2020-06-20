Умерли еще двое: В «ДНР» число заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 35 новых случаев заболевания и еще 2 смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 19 июня, выявлено 35 случаев заболевания COVID-19. Все случаи коронавирусной инфекции – у лиц контактных с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок, контактный с ранее заболевшими родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – утверждают в «минздраве».

«Кроме того, зарегистрированы 2 летальных случая – мужчины в возрасте 62 и 63 лет», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 20 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 994:

на лечении – 657 пациентов;

выписаны – 278 человек;

летальных случаев – 59.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июня в Украине коронавирусом заболели 35 825 человек (16 406 пациентов выздоровели, 994 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 355 инфицированных СOVID-19 (166 человек выздоровели, летальных случаев – 8), Луганской области – 72 случая инфицирования СOVID-19 (52 человека выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).