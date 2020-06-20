RU
Все новости

Дистанция обязательна: В Минздраве разъяснили карантинные правила на пляжах

20.06.20 12:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На пляжах маску носить не обязательно, но сохранять социальную дистанцию нужно. Об этом сегодня, 20 июня, в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции», – сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что за соблюдением карантинных мероприятий должны следить органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с 22 июня Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк