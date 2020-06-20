Дистанция обязательна: В Минздраве разъяснили карантинные правила на пляжах

На пляжах маску носить не обязательно, но сохранять социальную дистанцию нужно. Об этом сегодня, 20 июня, в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, то есть места между гражданами должны быть не меньше, чем полтора метра друг от друга. В таком случае ношение масок не обязательно, но с обязательным соблюдением социальной дистанции», – сказал Степанов.

Глава Минздрава добавил, что за соблюдением карантинных мероприятий должны следить органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина должна перейти к более жестким мерам по контролю за соблюдением карантина. Уже с 22 июня Национальная полиция и Госпродпотребслужба начнут более жестко реагировать на нарушения.