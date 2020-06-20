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Почему дорожает черешня: В Кабмине объяснили причины

20.06.20 12:54

Цены на черешню в Украине значительно повысились, на это есть две причины. Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в эфире канала «Украина 24».

«Настоящая цена – это та, которую вы заплатили. Вы как потребитель на выходе платите окончательную цену, а на входе фермер, который производит. У нас было несколько лет, когда те же мелитопольские производители сбрасывали черешню за бесценок, потому что они не имели доступа к сетям, у них был большой урожай и так далее. И цены были по 35 грн за килограмм», – рассказал замминистра.

Качка отметил, что в этом сезоне «ситуация поменялась на входе этой цепи». Из-за погодных условий сохранился не весь урожай, а кроме того, на цену влияют последствия карантина.

«У нас урожаев сохранилось мало. И во-вторых, нас настигает карантинное закрытие рынков – и поэтому цена пошла вверх», – пояснил он.

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