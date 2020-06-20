«ДНР» хочет открыть КПВВ в Еленовке и поставить Украину на растяжку, – нардеп

В «ДНР» планируют 22 июня открыть пункт пропуска через линию разграничения в Еленовке. Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале.

По его словам, такими действиями «ДНР» хочет «поставить Украину на растяжку».

«Планируют 22-го июня открыть КПВВ "Еленовка", тогда как Украина уже давно открыла пункт пропуска на "Марьинке". Если мы откроем "Еленовку" и начнем работать там – пушилины запишут себе это в победу, если будем стоять на том, что мы уже открыли "Марьинку", – нас люди не поймут», – пишет нардеп.

«Выход простой – нужно открыть все КПВВ на Донбассе», – подытожил Муса Магомедов.

Напомним, ранее в «ДНР» заявили, что намерены открыть линию разграничения с 22 июня – для выезда из «республики», а с 25 июня – на въезд. Украинской стороне поставили ультиматум – согласовать порядок пропуска через КПВВ, иначе в понедельник, 22 июня, «ДНР» в одностороннем порядке откроет один из своих контрольно-пропускных пунктов (КПП), через который ежедневно начнут пропускать всех желающих выехать из «республики» на подконтрольную территорию Украины. При этом не называлось, какой КПП они планируют открыть.

Отметим, что украинская сторона заранее объявила, что с 10 июня для осуществления пересечения линии разграничения в Донецкой области открывает КПВВ «Марьинка».