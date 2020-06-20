Из-за обстрелов и повреждений на 50 % сокращена подача воды по каналу Северский Донец – Донбасс

Обстрелами повреждены линии электропередач, питающие насосные станции канала Северский Донец – Донбасс, из-за чего сокращена подача воды. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

Как информируют в компании, в результате боевых действий 19 июня повреждена первая линия 110 кВт, 20 июня в 05:35 повреждена вторая линия.

«На сегодня насосная станция третьего подъема осталась на единственном вводе 35 кВт, который не позволяет задействовать оборудование для стопроцентной подачи воды. В результате произошло сокращение подачи воды по каналу Северский Донец – Донбасс на 50%», – говорится в сообщении.

В этой связи работа фильтровальных станций максимально переведена на работу резервных водохранилищ.

«Но в связи с повышенной водоотдачей в жаркий период это может обеспечить подачу воды в города не более 80 %», – отмечают в «Воде Донбасса».