Всего 72: На Луганщине подтвержден еще один случай COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвердили еще у одного пациента. Всего за время пандемии в регионе заболели 72 человека. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По состоянию на сегодня выздоровели 50 человек, проходят лечение 22 человека, в том числе: 4 – на стационаре.

Как сообщается, по одному COVID-пациенту находятся на лечении в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение» и КНП «Беловодская центральная районная больница», 2 человека – в КНП «Рубежанская центральная городская больница». Еще 18 человек лечатся амбулаторно.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 2,42%», – добавили в Луганской ОГА.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июня в Украине коронавирусом заболели 35 825 человек (16 406 пациентов выздоровели, 994 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 355 инфицированных СOVID-19 (166 человек выздоровели, летальных случаев – 8).

В «ДНР» – 994 заразившихся (выздоровели 278 человек, летальных случаев – 59). В «ЛНР» (по данным на 19 июня) – 469 заразившихся (выздоровели 420 человек, летальных случаев – 11).