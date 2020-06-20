На следующей неделе начнутся усиленные проверки общепита и транспорта, – Офис президента

На следующей неделе в Украине начнут проводить усиленные проверки учреждений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения противоэпидемических мероприятий. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

На традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса президента Владимира Зеленского проинформировали, что на этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас больных – 44 человека на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тыс.

В этой связи правительство провело совещания с руководителями областных государственных администраций и городскими головами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости, по усилению коммуникации с населением.

Как сообщают в ОП, на следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина», – подчеркнул президент.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил, что проведено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта, выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе совещания сообщил, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые входят в число лидеров по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью в Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений сроком на одну неделю.