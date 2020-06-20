Открыла калитку – и взрыв: Брат Валентины Бучок рассказал о покушении на экс-пленницу «ДНР»

Сегодня, 20 июня, на собственном дворе дома в Иванополье (Константиновский р-н, Донецкая обл.) на растяжке подорвалась бывшая пленная «ДНР» Валентина Бучок. Женщину с многочисленным осколочными ранениями уже прооперировали, передает «Радио Свобода».

Как рассказал брат Валентины Анатолий Бучок, пока его сестра находится в хирургическом отделении городской больницы Константиновки. Она уже прооперирована.

«Открыла калитку – и произошел взрыв. Я вызвал скорую и полицию. Когда ее забирала скорая, она была в сознании. На месте происшествия работает полиция», – сказал Анатолий Бучок.

Напомним, это уже не первое покушение на бывшую пленницу «ДНР». Осенью 2019 года к Валентине Бучок во двор подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву. Она связала инцидент с пребыванием в плену и своей общественной деятельностью.

В мае 2018 года ей подожгли дом. Валентина говорила, что догадывается, кто поджег дом и подбросил гранату, поскольку ей угрожали в «МГБ ДНР». А еще раньше, 27 декабря 2018 года, ровно через год после освобождения из плена, неизвестные убили ее кота, которого женщине передали из Донецка.

В «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже» и удерживали в плену почти год. 27 декабря 2017 года ее освободили из плена «ДНР».