В Мариуполе с начала года разыскали 60 пропавших детей

Почти за полгода в полицию Мариуполя поступило 60 заявлений и сообщений об исчезновении детей. В каждом случае дети были найдены и возвращены домой. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Мариуполя.

По каждому факту побега ребенка из дома работники ювенальной превенции тщательно изучают причины и обстоятельства, при которых он решился на такой поступок. По статистике, основные причины побега несовершеннолетних из дома – желание быть самостоятельными или конфликты с родителями.

«Так, в Центральном районе проживает несовершеннолетний парень, который почти каждое воскресенье уходит из дома и подолгу путешествует по городу, не выходя на связь с матерью. Женщина обращается за помощью к ювеналам, которые в свою очередь разыскивают подростка и возвращают домой», – рассказали в полиции.

За ненадлежащее воспитание детей инспекторами ювенальной превенции привлечены к административной ответственности 228 взрослых по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, к ответственности привлечено 10 человек, которые спаивали подростков.

В каждом случае исчезновения или ухода из дома ребенка полицейские анализируют причины и принимают взвешенное решение в интересах детей о целесообразности возвращения беглецов домой или их временном помещеним в спецучреждения для детей, если там им будет комфортнее, а главное – безопаснее.