Как установить приложение «Дій вдома»: Инструкция и советы прошедших через КПВВ

После открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе одним из условий въезда на подконтрольную украинской власти территорию является обязательная самоизоляция в течение 14 дней с помощью приложения «Дій вдома» либо обсервация. Иначе в пропуске через КПВВ могут отказать.

Съездить, как раньше, «одним днем» на подконтрольную украинскую территорию, пока действует карантин, – не получится. А карантин, по решению Кабмина, продлен до 31 июля, поскольку в Украине ежедневно фиксируется значительный рост числа заболевших.

Очевидцы, проходившие КПВВ, подтверждают, что украинская сторона пропускает при согласии либо на самоизоляцию с приложением «Дій вдома», либо на обсервацию в определенных для этого учреждениях, и в обоих случаях это 14 дней. Конечно, больше людей соглашаются на самоизоляцию под контролем мобильного приложения, например, у родственников или знакомых, куда они едут, чем находиться в неизвестных условиях принудительной обсервации.

Люди, уже прошедшие КПВВ по карантинным правилам, рекомендуют тем, кто планирует пересекать линию разграничения, позаботиться заранее о наличии смартфона с возможностью установки приложения «Дій вдома», а также SIM-карты украинского мобильного оператора.

«Для большей надежности скачайте приложение "Дій вдома" перед поездкой, но не активируйте его. Скачать можно с помощью сервиса Play Market или отсканировав QR-код», – советуют пользователи в соцсетях. Как сообщают очевидцы, на КПВВ есть люди, которые помогают активировать приложение.

Следует обратить внимание, что есть два похожих приложения, которые нужно различать: «Дія» – это приложение государственных сервисов и для документов, и в этом случае оно не нужно, а «Дій вдома» – это именно приложение, которое требуется для самоизоляции.

Некоторые планируют приезжать к украинским КПВВ, чтобы встретить там своих пожилых родителей или родственников, у которых, как правило, кнопочные мобильные телефоны, и передать им смартфон с приложением. Кто-то пытается установить приложение на планшет, имея кнопочный мобильный – но смартфон пока это более удобное решение, даже «б/ушный», главное, чтобы там была функция геолокации.

Как проходить пограничный контроль

Если вы выбираете самоизоляцию с «Дій вдома», нужно подтвердить это решение во время прохождения паспортного контроля на КПВВ, указав свой номер телефона и адрес места самоизоляции и показав соответствующий экран приложения работнику Государственной пограничной службы. Для удобства рекомендуется загрузить и авторизоваться в приложении до прибытия на пограничный контроль.

Как установить и активировать приложение

Установить приложение можно, отсканировав QR-код на информационных плакатах в зонах прохождения паспортного контроля, или найти его с помощью поиска в App Store или Play Market. Для начала работы с приложением необходимо ввести украинский номер мобильного телефона, который будет активным следующие 14 дней. На номер поступит SMS с кодом, который необходимо внести для регистрации в приложении. После этого необходимо разрешить приложению отправлять push-сообщения (с помощью переключателя, который находится слева от поля ввода номера телефона). Далее пользователю необходимо заполнить данные о локации места изоляции, то есть нужно указать локацию места проживания, а не текущего местонахождения.

После заполнения данных о месте прохождения самоизоляции, в приложении появится окно «Вы уже по адресу самоизоляции или обсервации?». Именно это окно нужно показать представителю Государственной пограничной службы. Подтверждать прибытие по адресу самоизоляции и отправлять эталонное фото нужно только по прибытию к месту изоляции, ведь в момент передачи эталонного фото также фиксируется геолокация. И она должна совпадать с той, которая была указана во время авторизации в приложении.

По прибытию на место самоизоляции

Когда пользователь подтвердит прибытие к месту самоизоляции, адрес которого был указан при пересечении границы, он должен сделать и отправить свое фото через соответствующую функцию в приложении. Первое фото, которое сделано во время авторизации в приложении, будет считаться эталонным. Именно с ним в дальнейшем искусственный интеллект будет сравнивать следующие фото, поэтому фотографировать следует только свое лицо.

После того, как пользователь сделает эталонное фото, откроется основной экран приложения со счетчиком дней до конца карантина. Отсчет начинается с 14 дней, в последний день самоизоляции счетчик будет показывать «0 дней самоизоляции или обсервации осталось». После завершения срока самоизоляции вместо счетчика появится сообщение «Завершился срок вашей самоизоляции или обсервации» и становится активной кнопка «Выйти». В итоге пользователь может выйти из приложения и по желанию удалить его.

Когда приходят оповещения «Дій вдома»

Оповещения о фотоподтверждении приходят в случайные промежутки времени, при этом в течение 15 минут с момента получения уведомления пользователь должен сделать фото в приложении и отправить его. Искусственный интеллект сравнит отправленное фото с эталонным и одновременно проверит соответствие геолокации месту самоизоляции в момент отправки фотоподтверждения. Если лицо не отправляет фото, предоставляет фото другого лица или геолокация не совпадает с локацией места изоляции, то верификация считается неуспешной. Верификация также будет неуспешной, если приложение удалят или номер телефона, зарегистрированный в приложении, будет неактивным.

Проверки полиции и ответственность

Если лицо после пятого предупреждения приложения не присылает фото или не проходит верификацию по другой причине, приложение автоматически формирует и направляет сообщение о неуспешной верификации в Национальную полицию. Сообщение содержит фамилию, имя и отчество, а также адрес прохождения самоизоляции и номер телефона. Представители Национальной полиции приезжают на место и проверяют соблюдение самоизоляции, при этом также могут предварительно осуществить контрольный звонок.

В случае подтверждения нарушения самоизоляции полиция может оштрафовать от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Нарушение правил карантина людей»).

Кроме того, предусмотрена ответственность по ст. 325 Уголовного кодекса Украины («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений») в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн или ареста на срок до 6 месяцев, ограничения или лишения свободы на срок до 3 лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Подготовлено РПД «Донецкие новости» по материалам itc.ua и Правительственного портала