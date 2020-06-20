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Взрывчатка у больницы и на железной дороге: На Луганщине бывший военный готовил серию терактов (Фото)

20.06.20 17:58
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора
Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала бывшего украинского военнослужащего, который планировал совершить серию терактов. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что бывший военнослужащий ВСУ, который в течение 2018-2019 годов проходил службу в районе операции Объединенных сил в Донецкой области, имел целью перейти линию разграничения и устроиться на службу в «администрацию ЛНР».

«Гражданин планировал совершить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находится около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники», – говорится в сообщении.

Экс-военнослужащего разоблачили и задержали, а взрывчатку нашли. Правоохранители проводят неотложные следственные (розыскные) действия.

Действия задержанного квалифицируют как подготовку ряда террористических актов по ч.3 ст.15, ч. 1 ст . 258 УК Украины.

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