RU
Все новости

Потенциально очень опасно: В Кремле оценили ситуацию с урегулированием на Донбассе

20.06.20 18:24
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников
Дмитрий Песков / Фото из открытых источников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация с урегулированием конфликта на Донбассе является «потенциально очень опасной». Об этом он заявил в эфире российского «Первого канала».

«Если говорить о Минском комплексе мер, ситуация потенциально очень опасная», – заявил представитель Кремля.

По его словам, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе активно пытается найти точки соприкосновения. «Где-то удается сближать позиции, где-то нет», – отметил Песков.

Он сообщил, что в то же время в Кремле обеспокоены тем, что все чаще от украинской власти звучат слова о необязательности или невозможности выполнения Минских договоренностей.

«И если это будет дальше звучать чаще и принимать форму официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Но другого фундамента для работы на украинском направлении нет», – констатировал Песков.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк