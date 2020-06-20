В «ДНР» кипят соцсети: В Зугрэсе «полицейские» жестко избили двух человек (Видео)

В ночь на 20 июня в неподконтрольном украинским властям Зугрэсе местные «полицейские» задержали и избили двух местных жителей, якобы нарушителей комендантского часа. Видео инцидента попало в соцсети и вызвало большой резонанс.

По версии «МВД ДНР», нарушители были в состоянии алкогольного опьянения и оказывали сопротивление при задержании. Однако на кадрах видно, что «правоохранители» применили чрезмерно жесткие приемы: удушение, прямой удар в челюсть, который вызвал травму, применение газового баллончика в лицо, удары ногой и кулаком в затылок лежащему.

За кадром видео звучит женский голос, который умоляет «полицию» не бить людей.

Ролик разошелся по местным соцсетям и вызвал возмущение людей.

В «МВД ДНР» уверяют, что «в ходе задержания правоохранители также получили телесные повреждения в виде ссадин и ушибов», но при этом отстранили участников потасовки от работы на время «разбирательства».