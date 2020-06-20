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В «ДНР»: В Макеевке рухнуло сухое дерево и убило женщину

20.06.20 19:34
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке сухое дерево упало на проходившую пожилую женщину. Впоследствии она скончалась. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По их словам, несчастный случай произошел в пятницу, 19 июня.

«Вчера на квартале Шахтерский (Центрально-Городской район), возле малосемейки упало дерево. Мимо проходила бабушка, сухое дерево упало на нее, ее забрала скорая, но ночью бабушка скончалась», – пишут макеевчане.

Жители города обсуждают инцидент и высказывают опасения, что за произошедшее никого не накажут:

  • Светлана: «Думаю, никого не накажут, спишут на несчастный случай»;
  • Севиндж: «Вообще-то виноватого легко найти, но не хотят. С такими руководителями другой враг не нужен, под осколками, бомбежками не умрешь, вот так вот»;
  • Бэлла: «Зато пилят хорошие деревья, а сухостой оставляют, потому что он никому не нужен. Убл*дки»;
  • Александр: «Спрашивать надо с тех служак и чинуш, в чью сферу ответственности входит вырубка деревьев в этом районе. Если бы это была частная домовая территория, на хозяина уже бы дело подшивали».

«Администрация» Макеевки не разместила никакой информации относительно данного события.

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