Летели в направлении поселка: На Донетчине нашли неуправляемые авиационные ракеты (Фото)

Сегодня, 20 июня, в окрестностях Павлополя (Донецкая обл.), неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности», – говорится в сообщении.

«К счастью, ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломились. Мы быстро среагировали и уничтожили их», – рассказал инженер Сергей.

В штабе ООС подчеркивают, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и «подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса».