RU
Все новости

Летели в направлении поселка: На Донетчине нашли неуправляемые авиационные ракеты (Фото)

20.06.20 19:55
Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Сегодня, 20 июня, в окрестностях Павлополя (Донецкая обл.), неподалеку жилых домов и позиций украинских военнослужащих, обнаружили две неуправляемые авиационные ракеты С-8. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Поскольку ракеты являются неуправляемыми, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности», – говорится в сообщении.

«К счастью, ракеты не сработали, ударившись о землю, боевые головки отломились. Мы быстро среагировали и уничтожили их», – рассказал инженер Сергей.

В штабе ООС подчеркивают, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и «подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей Донбасса».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк