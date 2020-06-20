От Голодомора спасли пчелы: На Луганщине бывшая чиновница развивает семейный медовый бизнес

Ирина Васильева ради пасеки два года назад оставила работу в Сватовской райгосадминистрации Луганской области. Сейчас вся ее семья занимается пчеловодством, сообщает проект USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Этому делу семья Ирины посвятила много лет. Ее прадед в 1930-е годы был председателем колхоза. Во время Голодомора он позволил односельчанам собирать в поле колоски, за что попал под действие закона «о пяти колосках». Прадеда лишили должности и отправили работать на колхозную пасеку.

«Эта пасека и спасла тогда моих предков от голода. На пасеке было около 100 ульев, прадед ухаживал за пчелами. У него было 9 детей. Благодаря меду все они выжили в те страшные времена», – рассказывает Ирина Васильева семейную историю.

Вместе с мужем Игорем больше 10 лет назад женщина стала развивать пасеку. Начинали с 5 ульев, сейчас их уже 320.

Два года назад ее семья зарегистрировала торговую марку «Медове джерело». Ирина решила: надо создавать продукт с большей добавленной стоимостью, а не продавать мед бочками. Так у них появился мед с орехами и сухофруктами. Ее дочь Оксана производит натуральную косметику на основе продуктов пчеловодства. Также предлагают наборы травяного чая и медовых сладостей. Сейчас большинство продаж идет через социальные сети.

«На нашей пасеке растут грецкие орехи, много фруктовых деревьев. Мы решили добавлять их к меду. Так получаем большую добавленную стоимость за свой продукт. У нас три вида меда – майский, разнотравье, подсолнечный. В зависимости от вида меда добавляем различные добавки. Разработали этикетку, закупили тару, придумали сухофрукты добавить. Сейчас продаем такие медовые миксы. Продавать мед бочками невыгодно, стоит создавать собственный продукт, фасовать его, красиво подавать клиентам. На ярмарках и фестивалях всегда много распродаем», – делится Ирина Васильева.

Пасека семьи Васильевых расположена в селе Змиевка на территории Сватовского зоологического заказника. Для собственного отдыха там обустроили деревянный домик, где отдыхают под гудение пчел.

С мая 2020 года Ирина участвует в программе менторской поддержки малого бизнеса от проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины». Она получает индивидуальные консультации и планирует расширить собственное дело – запустить цех по переработке меда и обустроить место для отдыха туристов. Ментор от проекта советует развивать это направление: проводить мастер-классы и приглашать на пасеку как местных школьников, например, для живого изучения биологии, так и туристов.