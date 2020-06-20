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Белки, птицы, ковыль: В сети показали природу и обитателей Зуевского ландшафтного парка (Фото)

20.06.20 21:28
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области одним из самых посещаемых мест отдыха стал ландшафтный парк «Зуевский», расположенный в окрестностях поселка Зуевка (под Харцызском).

В довоенный период сюда ездили единицы, сегодня – это актуальное место отдыха. Здесь организуют прогулки, фотосессии, сплавы на байдарках, отдых в кемпинге.

Как рассказали представители «министерства молодежи, спорта и туризма ДНР» в интервью местной газете, Зуевка также известна своим природным скалодромом. «Особой достопримечательностью парка также является музей морских раковин, в котором собрана уникальная коллекция "домиков" моллюсков со всех уголков земного шара», – добавили в «минтуризма».

Природу и обитателей Зуевского ландшафтного парка показала в сети фотограф Наталья Чумакова.

Фото из соцсетей

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