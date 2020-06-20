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За текущие сутки на Донбассе ранены трое украинских военных

20.06.20 21:56
Фото: АрміяInform
Фото: АрміяInform

Сегодня, 20 июня, незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции. Ранены трое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Один из них получил ранения из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Железное (до переименования – Артемово).

Позже стало известно, что в результате обстрела Крымского ранен еще один военнослужащий. «Враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов получил огнестрельное осколочное ранение еще один украинский защитник», – говорится в сообщении.

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным штаба ООС, сегодня в течение дня НВФ 20 раз нарушили режим прекращения огня.

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