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Ссора закончилась смертью: На Луганщине от взрыва погибла семейная пара

20.06.20 22:19
Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области

Сегодня, 20 июня, в Станице Луганской (Луганская обл.) в частном жилом доме произошел взрыв. Погибли два человека – муж и жена. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Луганской области.

«В 16:09 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя в пгт. Станица Луганская произошел взрыв, есть пострадавшие», – говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители установили, что в результате взрыва от полученных травм погибли владельцы дома – мужчина 1962 года рождения и женщина 1968 года рождения.

«Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой привел в действие неизвестное взрывное устройство, вероятно, гранату Ф-1», – рассказали в полиции.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. На месте происшествия продолжаются следственные действия.

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