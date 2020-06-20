Извлекли десятки осколков: Бывшая пленница «ДНР» Валентина Бучок пережила третье покушение

Экс-пленница «ДНР» Валентина Бучок, которая подорвалась на растяжке во дворе своего дома в Иванополье (Константиновский р-н Донецкой обл.), пришла в себя после операции, передает «ТСН».

Взрыв произошел утром сегодня, 20 июня. Женщина получила осколочные ранения практически всего тела, но выжила. В больнице ей сделали операцию, врачи извлекли из ее тела десятки осколков.

Валентина и ранее заявляла в полицию об угрозах, запугиваниях и покушениях на нее. Теперь убеждена, что злоумышленники будут пытаться ее добить.

Ранее Валентина Бучок жила в «ДНР», где почти год просидела в тюрьме «Изоляция». В декабре 2017 года ее обменяли, но тогда в «ДНР» ей пообещали устроить «сладкую жизнь» и в свободной Украине.

Сегодня Валентину в окровавленных бинтах было трудно узнать.

По словам женщины, это покушение на ее жизнь уже третье. В позапрошлом году ей ночью подожгли дом, еле потушили. Затем злоумышленники поставили на дворе растяжку с гранатой. Муж вовремя увидел. Еще много раз запугивали. Валентина обожала своих кошек, а однажды они исчезли.

«27 декабря 2018 года убили тех котов и подбросили. Потом наливали кровь во дворе. А потом пожар, растяжка и вот результат», – говорит Валентина Бучок.

По ее словам, если это «бандиты из Донецка», то они ее «обязательно добьют».

На месте взрыва работали десятки следователей и экспертов. По словам полицейских, скорее всего, была установлена растяжка – граната с веревкой. Когда Валентина толкнула калитку, граната взорвалась.

«Взрывотехники изъяли фрагменты взрывного устройства. Когда будет проведен их анализ, то мы действительно можем сказать, что это было, граната или другое взрывное устройство», – сказал инспектор Бахмутского отделения полиции Павел Дьяченко.